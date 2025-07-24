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Глава МИД Литвы призвал США помочь освободить литовцев, заключенных в Беларуси

Новости — Четверг, 24 июля 2025, 10:31 — Уляна Кричковская

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что обратился к представителям США с просьбой помочь освободить литовских граждан, заключенных в Беларуси.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Будрис отметил, что не будет вдаваться в подробности, но подтвердил, что это был "самый важный вопрос, который обсуждали".

"Я начал с того, что рассказал об интересах Литвы и о том, что мы хотим сделать, чтобы наших граждан оставили в покое. Это то, чего мы хотим", – заявил он.

Как напомнил литовский вещатель, после соглашения между США и Беларусью в июне из тюрем Беларуси были освобождены 14 политических заключенных, среди которых широко известный оппозиционер Сергей Тихановский, который переехал в Литву.

Будрис сказал, что разговаривал со специальным посланником США Китом Келлогом и другими членами американской делегации как перед их отъездом в Беларусь, так и после их возвращения.

"Я не буду вдаваться в подробности относительно намерений наших американских друзей, но мы очень четко выразили позицию Литвы и ее интересы. Что касается наших граждан, которых незаконно удерживают в Беларуси, то они должны быть освобождены, и мы работаем над этим", – заявил министр.

Будрис также отметил, что Вильнюс еще не получил от Беларуси никакого ответа по поводу российского беспилотника "Гербера", который в начале июля вторгся в воздушное пространство Литвы. По мнению министра, это очень опасно.

По его мнению, белорусский режим должен понимать, "с кем имеет дело и какие могут быть последствия".

"На этот раз в атаке был задействован макет беспилотника, который должен был быть просто мишенью и отслеживать систему противовоздушной обороны. В следующий раз он может нести взрывчатку, или не взорваться и упасть, или полететь дальше и нанести ущерб, и тогда мы окажемся на кривой эскалации, которой все мы хотим избежать", – сказал Будрис.

21 июня Келлог прибыл в Минск и встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

На фоне визита Келлога Беларусь выпустила на свободу одного из самых известных белорусских политзаключенных Сергея Тихановского, который пробыл за решеткой более пяти лет.

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