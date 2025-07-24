Санду засудила російський обстріл Одеси

Президентка Молдови Майя Санду висловила співчуття після того, як Росія обстріляла Одесу та зруйнувала історичні будівлі, зокрема ринку "Привоз".

Про це вона написала у соцмережі Х у четвер, 24 липня, передає "Європейська правда".

Як відомо, у ніч проти 24 липня Росія вдарила по житлових будинках і "Привозу" в Одесі.

"Серце Одеси – ринок "Привоз" – лежить в руїнах після чергового жорстокого удару Росії. Молдовани знають його голоси, запахи, дух", – написала Санду.

Вона додала, що Молдова засуджує черговий варварський акт терору проти мирних громадян.

Нагадаємо, у Стамбулі в середу, 23 липня, відбулась уже третя зустріч представників України та Росії, спрямована на пошук "мирного врегулювання". Перший раунд переговорів між Україною та РФ відбувся в Стамбулі 16 травня цього року, другий – 2 червня.

Українська сторона під час зустрічі з російською делегацією у Стамбулі знову запропонувала провести зустріч на рівні лідерів протягом серпня.