Санду осудила российский обстрел Одессы

Президент Молдовы Майя Санду выразила соболезнования после того, как Россия обстреляла Одессу и разрушила исторические здания, в частности рынок "Привоз".

Об этом она написала в соцсети Х в четверг, 24 июля, передает "Европейская правда".

Как известно, в ночь на 24 июля Россия ударила по жилым домам и "Привозу" в Одессе.

"Сердце Одессы – рынок "Привоз" – лежит в руинах после очередного жестокого удара России. Молдоване знают его голоса, запахи, дух", – написала Санду.

Она добавила, что Молдова осуждает очередной варварский акт террора против мирных граждан.

Напомним, в Стамбуле в среду, 23 июля, состоялась уже третья встреча представителей Украины и России, направленная на поиск "мирного урегулирования". Первый раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая этого года, второй – 2 июня.

Украинская сторона во время встречи с российской делегацией в Стамбуле снова предложила провести встречу на уровне лидеров в течение августа.