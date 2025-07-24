Глава МЗС Литви просить Україну не триматись за "помилку" з антикорупційними органами

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс прокоментував ситуацію довкола останніх рішень української влади, які обмежили незалежність НАБУ та САП.

Свою заяву міністр оприлюднив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Будрис підкреслив, що Литва вже десятиліттями веде боротьбу з корупцією, і вона ще не закінчена.

"Нам вдалося не все, і для цього є безліч причин. Але урок нашого успіху дуже очевидний: для цієї боротьби потрібні не лише політики, готові до змін, чисті офіцери, прокурори з міцним хребтом, а й незалежні, сильні та спеціалізовані антикорупційні інституції", – зазначив міністр.

Він запевнив, що Литва бажає друзям в Україні найкращого, і саме тому закликає не звертати зі шляху прогресу.

"Саме тому ми закликаємо вас не триматися за цю велику помилку, яка може зіштовхнути вашу країну зі шляху прогресу. Незалежність антикорупційних органів є життєво необхідною. Суть полягає не в деталях і нюансах, а у самому принципі незалежності від політиків – вона або є, або її немає", – написав глава МЗС Литви.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон хочуть обговорити з президентом України Володимиром Зеленським заходи щодо боротьби з корупцією.

Зеленський 23 липня прокоментував обурення громадськості та міжнародних партнерів через дії проти антикорупційних інституцій, пообіцявши внести свій законопроєкт для гарантування їхньої незалежності.

Посли G7 привітали обіцянку Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям та запропонували свою допомогу у цьому.

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