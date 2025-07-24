Глава МИД Литвы просит Украину не держаться за "ошибку" с антикоррупционными органами

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис прокомментировал ситуацию вокруг последних решений украинской власти, которые ограничили независимость НАБУ и САП.

Свое заявление министр обнародовал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Будрис подчеркнул, что Литва уже десятилетиями ведет борьбу с коррупцией, и она еще не закончена.

"Нам удалось не все, и для этого есть множество причин. Но урок нашего успеха очень очевиден: для этой борьбы нужны не только политики, готовые к изменениям, чистые офицеры, прокуроры с крепким хребтом, но и независимые, сильные и специализированные антикоррупционные институты", – отметил министр.

Он заверил, что Литва желает друзьям в Украине лучшего, и именно поэтому призывает не сворачивать с пути прогресса.

"Именно поэтому мы призываем вас не держаться за эту большую ошибку, которая может столкнуть вашу страну с пути прогресса. Независимость антикоррупционных органов является жизненно необходимой. Суть заключается не в деталях и нюансах, а в самом принципе независимости от политиков – она либо есть, либо ее нет", – написал глава МИД Литвы.

Как сообщалось, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон хотят обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским меры по борьбе с коррупцией.

Зеленский 23 июля прокомментировал возмущение общественности и международных партнеров из-за действий против антикоррупционных институтов, пообещав внести свой законопроект для обеспечения их независимости.

Послы G7 приветствовали обещание Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам и предложили свою помощь в этом.

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