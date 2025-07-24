Немецкая полиция требует усиления проверок в аэропортах

Немецкий профсоюз полицейских (GdP) призвал к усилению иммиграционного контроля в аэропортах страны после того, как в СМИ появилась информация о тысячах случаев "вторичной миграции", то есть подачи заявлений о предоставлении убежища в Германии, несмотря на то, что убежище уже было предоставлено в других странах ЕС.

Об этом сообщает DW, информирует "Европейская правда".

Комментарий немецких полицейских появился после того, как немецкая медиагруппа Funke опубликовала отчет, в котором говорилось, что с января по май этого года около 8 000 человек подали заявления о предоставлении убежища в Германии, несмотря на то, что они уже получили убежище в Греции.

"Федеральная полиция контролирует мосты, автомагистрали и главные дороги на границах с Польшей и Австрией, проверяя незаконные попытки въезда мигрантов и лиц, ищущих убежища. Но в аэропортах есть лазейка", – заявил представитель полиции.

Согласно законодательству ЕС, регулирующему "вторичную миграцию" в зоне свободного передвижения Шенгена, лица, ищущие убежища, могут находиться в другой стране ЕС до 90 дней, но не могут подавать там повторное заявление о предоставлении убежища.

"Люди, которым была предоставлена защита в Греции, должны пользоваться этой защитой там", – заявили в немецком Министерстве внутренних дел.

В апреле Федеральный административный суд Германии в Лейпциге постановил, что одинокие, здоровые мигранты, способные работать, могут быть законно депортированы в Грецию, где, по мнению суда, они не будут испытывать чрезвычайных трудностей. Однако греческое правительство заявило, что не будет принимать обратно таких лиц.

В октябре 2023 года Германия ввела контроль на границах с Чехией, Польшей и Швейцарией, а в сентябре 2024-го он распространился на границы с Францией, Люксембургом, Бельгией, Нидерландами и Данией.

Новое правительство Германии, пришедшее к власти в мае, приказало полиции еще больше усилить контроль на сухопутных границах.

В ответ на немецкие проверки с 7 июля Польша начала контролировать свои границы с Германией и Литвой. Некоторые другие соседние страны также критиковали немецкие меры, но ни одна из них не приняла контрмер.