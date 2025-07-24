В аеропорту Мюнхена облаштують спеціальний термінал для депортацій

В аеропорту німецького Мюнхена планують облаштувати спеціальний термінал для депортації, в якому поліція буде оформляти репатріацію мігрантів, які підлягають висиланню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно з планом, так званий "термінал для репатріації" в аеропорту Мюнхена матиме довжину близько 60 метрів і займатиме два поверхи.

Об'єкт, розрахований на "до 100 прильотів і вильотів з обробкою до 50 індивідуальних заходів і групових чартерних рейсів на день", планується побудувати до 2028 року.

Згідно з документом, він також включатиме "центральну стійку реєстрації для ефективної координації репатріації".

Мер Мюнхена Дітер Райтер заявив, що депортація осіб, засуджених за злочини, до їхніх країн походження є розумним заходом.

"Тому я не вважаю, що пропозиція створити такий термінал є принципово неправильною", – сказав він.

Тим часом німецька профспілка поліцейських (GdP) закликала до посилення імміграційного контролю в аеропортах країни.

У жовтні 2023 року Німеччина запровадила контроль на кордонах із Чехією, Польщею та Швейцарією, а у вересні 2024-го він поширився на кордони з Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами та Данією.

Новий уряд Німеччини, який прийшов до влади в травні, наказав поліції ще більше посилити контроль на сухопутних кордонах.

У відповідь на німецькі перевірки з 7 липня Польща почала контролювати свої кордони з Німеччиною та Литвою. Деякі інші сусідні країни також критикували німецькі заходи, але жодна з них не вжила контрзаходів.