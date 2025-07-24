В Николаеве дрон ударил по базе норвежской гуманитарной организации

В Николаеве в ночь на четверг была поражена полевая база Норвежской народной помощи (Norwegian People's Aid) – гуманитарной организации, которая помогает с разминированием в Украине.

Об этом руководитель отдела Норвежской народной помощи Руне Дале-Андерсен подтвердил в комментарии NRK, пишет "Европейская правда".

Помещение норвежской гуманитарной организации получило повреждения во время ночного обстрела Николаева, когда, по данным местных властей, над регионом сбили восемь российских "Шахедов".

Фото:Норвежская народная помощь

"Мы не знаем, или это был российский дрон, сбитый Украиной, или на самом деле дрон целил в полевую базу. Мы работаем над выяснением этого", – говорит Дейл-Андерсен.

В Норвежской народной помощи говорят, что до сих пор не фиксировали беспилотники так близко к своей базе в Николаеве.

"Нам повезло. В лагере не было персонала, и есть только материальный ущерб", – отметил представитель организации.

Норвежская народная помощь имеет около 400 сотрудников, которые занимаются разминированием вдоль линии фронта на юге Украины.

Напомним, на прошлой неделе мэр латвийского города Огре Эгилс Хельманис получил ранение в Донецкой области – он оказался в эпицентре взрыва российской ракеты.

В прошлом году в результате обстрелов Россией города Волчанск Харьковской области получил ранение волонтер из Швейцарии.