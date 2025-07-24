В Польше предлагают создать центр для защиты стратегической инфраструктуры на море

В Польше предлагают создать Центр морской безопасности для стратегической защиты государственной портовой и энергетической инфраструктуры на море.

Об этом сообщает PAP, информирует "Европейская правда".

В четверг Комиссия по вопросам морского хозяйства и внутреннего судоходства рассмотрела информацию о защите критической морской инфраструктуры.

Речь идет о портах, морских топливных и газовых терминалах, трубопроводах, подводных энергетических кабелях, строящихся ветровых электростанциях.

Комиссия приняла резолюцию, адресованную министру внутренних дел и администрации, в которой выразила "глубокую обеспокоенность" кадровым дефицитом в Кашубском и Поморском дивизионах пограничной службы.

Комиссия обратилась к министру внутренних дел с призывом немедленно восполнить кадровый дефицит и предоставить информацию о средствах, выделяемых на эти цели.

Заместитель директора департамента морского хозяйства и внутреннего судоходства Министерства инфраструктуры Соня Кноблох-Серадзька указала на предложение создать единый орган, ответственный за координацию действий в сфере мониторинга польских морских территорий и обмена информацией.

"Министр инфраструктуры полностью поддерживает планы создания Центра морской безопасности (ЦМБ) в структуре Пограничной службы, считая, что это будет способствовать укреплению и защите критически важных для морской экономики Польши элементов инфраструктуры и улучшению реагирования на угрозы в морских районах", – подчеркнула она.

В польском МВД заявили, что работа над созданием Центра уже ведется в рамках новой редакции закона о кризисном управлении и других законов, которая сейчас рассматривается Постоянным комитетом Совета министров. В ведомстве выразили надежду, что в сентябре проект может попасть на рассмотрение Сейма.

Тем временем в Латвии приняли поправки, которые предусматривают запрет на трудоустройство или оказание услуг в критической инфраструктуре гражданам России и Беларуси.

В свою очередь Эстония разрабатывает роботизированное судно для патрулирования водной границы с РФ.