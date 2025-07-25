Молоді лікарі в Англії починають 5-денний страйк через заробітну плату

Численна категорія лікарів в Англії у п’ятницю починають п’ятиденний страйк, вимагаючи від уряду кращих заробітних плат.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Так звані resident doctors Англії – категорія, що охоплює молодих лікарів, котрі нещодавно завершили фахове навчання і почали роботу в лікарнях – оголосили п’ятиденний страйк, вимагаючи від уряду Кіра Стармера почути їхні прохання про підвищення окладу.

Британська медична асоціація назвала недостатнім останнє підвищення заробітних плат цих лікарів на 5,4%, зауваживши, що це "крапля в морі" після того, як оклади не підвищувалися тривалий час.

Ця категорія лікарів становить майже половину всього медичного персоналу.

Одразу після перемоги на виборах лейбористи досягли домовленості з профспілками лікарів про 22% підвищення, але цьогоріч через скрутні фінансові реалії зупинилися на 5,4%.

Водночас міністр охорони здоров’я Вес Стірінг назвав рішення про страйк "недбалим та непотрібним".

"Все, що я просив – відкласти страйки на кілька тижнів, щоб ми могли напрацювати детальний пакет пропозицій, аби завершити цю суперечку", – заявив він у своєму листі-зверненні до страйкарів напередодні акції.

Опитування на початку тижня показало, що громадськість переважно не підтримує страйки – проти висловилися 52%, тоді як схвалюють їх 34%, на п’ять пунктів менше, ніж у травні.

Фінському авіаперевізнику на початку липня довелось скасувати майже 100 рейсів через страйк в аеропорту.

В Афінах таксисти страйкували через обмеження руху в автобусних смугах., а німецькі таксисти виступили з вимогою регулювати ціни платформ Uber і Bolt.