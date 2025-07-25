Молодые врачи в Англии начинают 5-дневную забастовку из-за заработной платы

Многочисленная категория врачей в Англии в пятницу начинают пятидневную забастовку, требуя от правительства лучших заработных плат.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Так называемые resident doctors Англии – категория, охватывающая молодых врачей, которые недавно завершили профессиональное обучение и начали работу в больницах – объявили пятидневную забастовку, требуя от правительства Кира Стармера услышать их просьбы о повышении оклада.

Британская медицинская ассоциация назвала недостаточным последнее повышение заработных плат этих врачей на 5,4%, отметив, что это "капля в море" после того, как оклады не повышались долгое время.

Эта категория врачей составляет почти половину всего медицинского персонала.

Сразу после победы на выборах лейбористы достигли договоренности с профсоюзами врачей о 22% повышения, но в этом году из-за трудных финансовых реалий остановились на 5,4%.

В то же время министр здравоохранения Уэс Стиринг назвал решение о забастовке "небрежным и ненужным".

"Все, что я просил – отложить забастовки на несколько недель, чтобы мы могли наработать детальный пакет предложений, чтобы завершить этот спор", – заявил он в своем письме-обращении к бастующим накануне акции.

Опрос в начале недели показал, что общественность в основном не поддерживает забастовки – против высказались 52%, тогда как одобряют их 34%, на пять пунктов меньше, чем в мае.

Финскому авиаперевозчику в начале июля пришлось отменить почти 100 рейсов из-за забастовки в аэропорту.

В Афинах таксисты бастовали из-за ограничения движения в автобусных полосах, а немецкие таксисты выступили с требованием регулировать цены платформ Uber и Bolt.