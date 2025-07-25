Сербия рассказала, при каких условиях готова поддержать санкции против России
Сербский министр по вопросам евроинтеграции Неманья Старович заявил, что его государство готово будет поддержать антироссийские санкции ЕС, если членство балканской страны в Евросоюзе будет на горизонте.
Об этом он рассказал в интервью австрийскому агентству APA, сообщает "Европейская правда".
Старович сказал, что Сербия не поддерживает санкции ЕС против России, поскольку они "совсем не затрагивают Россию, но сербскую экономику – в значительной степени", а также потому, что Сербия не является членом ЕС и не имеет доступа к системе безопасности, которую обеспечивает членство в Союзе.
Старович провел аналогию с пандемией, после которой Хорватия получила 22 млрд евро из фонда ЕС на восстановление, а Сербия – "почти ничего", а именно – 165 млн евро.
Однако Сербия, по его словам, готова полностью поддержать санкции ЕС, "если членство в ЕС будет на горизонте", то есть за несколько месяцев до даты вступления.
Он также подчеркнул, что Белград "с первого дня четко и недвусмысленно осудил" российское вторжение в Украину.
Старович добавил, что Сербия поддерживает членство Украины в ЕС. Он также выразил удовлетворение тем, что Украина придала импульс процессу расширения. "Теперь мы, страны Западных Балкан, должны стать частью этого импульса", – подчеркнул он.
Сербия остается единственной европейской страной, кроме Беларуси, которая отказалась ввести санкции против России.
ЕС регулярно напоминает Белграду, что страны-кандидаты на членство должны синхронизировать свою внешнюю политику с Евросоюзом, а значит – присоединиться к антироссийским санкциям.
Пророссийский президент Сербии Александар Вучич утверждает, что призывы Европейского Союза к его стране присоединиться к санкциям против России из-за войны в Украине являются "грубым вмешательством" во внутренние дела.