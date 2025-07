Посол ЄС поговорила з генпрокурором України про незалежність НАБУ і САП

Посол ЄС Катаріна Матернова провела зустріч з генпрокурором України Русланом Кравченком, на якій наголосила у тому числі на важливості зберегти незалежність антикорупційних органів.

Про це вона повідомила у своєму X, пише "Європейська правда".

"Мала розмову з новопризначеним генпрокурором Русланом Кравченком про необхідність продовжити реформу прокуратури, щоб забезпечити належне й незалежне функціонування НАБУ і САП", – зазначила посол. Кравченка, нагадаємо, призначили на цю посаду 21 червня.

Talked to newly appointed

PG @Kravchenko_RA about the need to continue prosecutorial reform to ensure the rigorous and independent functioning of NABU & SAPO.



Maintaining momentum is crucial for accountability for Russian war crimes, including conflict-related sexual violence. pic.twitter.com/CGVuH66PoV