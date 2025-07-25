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Посол ЄС поговорила з генпрокурором України про незалежність НАБУ і САП

Новини — П'ятниця, 25 липня 2025, 11:21 — Марія Ємець

Посол ЄС Катаріна Матернова провела зустріч з генпрокурором України Русланом Кравченком, на якій наголосила у тому числі на важливості зберегти незалежність антикорупційних органів.

Про це вона повідомила у своєму X, пише "Європейська правда".

"Мала розмову з новопризначеним генпрокурором Русланом Кравченком про необхідність продовжити реформу прокуратури, щоб забезпечити належне й незалежне функціонування НАБУ і САП", – зазначила посол. Кравченка, нагадаємо, призначили на цю посаду 21 червня. 

Матернова додала, що зберегти імпульс реформ важливо і для забезпечення відповідальності за воєнні злочини РФ. 

Напередодні у спілкуванні з журналістами президент Володимир Зеленський запевнив, що не хоче ризикувати європейським майбутнім України і готовий виправляти ситуацію з НАБУ і САП. 

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Нагадаємо, 23 липня речник Єврокомісії Гійом Мерсьє сказав про велику стурбованість Брюсселя з приводу ухваленого закону та повідомив, що Урсула фон дер Ляєн контактувала з президентом України Володимиром Зеленським, висловивши свої серйозні занепокоєння і попросивши Київ про пояснення. Зеленський, втім, каже, що не спілкувався з очільницею Єврокомісії. 

24 липня у Єврокомісії привітали готовність української влади виправити ситуацію з САП та НАБУ та зауважили, що будуть тісно співпрацювати з українською стороною, щоб переконатися, що її зауваження належним чином враховані.

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