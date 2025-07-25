Посол ЄС поговорила з генпрокурором України про незалежність НАБУ і САП

Посол ЄС Катаріна Матернова провела зустріч з генпрокурором України Русланом Кравченком, на якій наголосила у тому числі на важливості зберегти незалежність антикорупційних органів.

Про це вона повідомила у своєму X, пише "Європейська правда".

"Мала розмову з новопризначеним генпрокурором Русланом Кравченком про необхідність продовжити реформу прокуратури, щоб забезпечити належне й незалежне функціонування НАБУ і САП", – зазначила посол. Кравченка, нагадаємо, призначили на цю посаду 21 червня.

Talked to newly appointed

PG @Kravchenko_RA about the need to continue prosecutorial reform to ensure the rigorous and independent functioning of NABU & SAPO.



Maintaining momentum is crucial for accountability for Russian war crimes, including conflict-related sexual violence. pic.twitter.com/CGVuH66PoV – Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) July 25, 2025

Матернова додала, що зберегти імпульс реформ важливо і для забезпечення відповідальності за воєнні злочини РФ.

Напередодні у спілкуванні з журналістами президент Володимир Зеленський запевнив, що не хоче ризикувати європейським майбутнім України і готовий виправляти ситуацію з НАБУ і САП.

Нагадаємо, 23 липня речник Єврокомісії Гійом Мерсьє сказав про велику стурбованість Брюсселя з приводу ухваленого закону та повідомив, що Урсула фон дер Ляєн контактувала з президентом України Володимиром Зеленським, висловивши свої серйозні занепокоєння і попросивши Київ про пояснення. Зеленський, втім, каже, що не спілкувався з очільницею Єврокомісії.

24 липня у Єврокомісії привітали готовність української влади виправити ситуацію з САП та НАБУ та зауважили, що будуть тісно співпрацювати з українською стороною, щоб переконатися, що її зауваження належним чином враховані.

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