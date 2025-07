Посол ЕС поговорила с генпрокурором Украины о независимости НАБУ и САП

Посол ЕС Катарина Матернова провела встречу с генпрокурором Украины Русланом Кравченко, на которой отметила в том числе важность сохранить независимость антикоррупционных органов.

Об этом она сообщила в своем X, пишет "Европейская правда".

"Поговорила с новоназначенным генпрокурором Русланом Кравченко о необходимости продолжить реформу прокуратуры, чтобы обеспечить надлежащее и независимое функционирование НАБУ и САП", – отметила посол. Кравченко, напомним, назначили на эту должность 21 июня.

Talked to newly appointed

PG @Kravchenko_RA about the need to continue prosecutorial reform to ensure the rigorous and independent functioning of NABU & SAPO.



Maintaining momentum is crucial for accountability for Russian war crimes, including conflict-related sexual violence. pic.twitter.com/CGVuH66PoV