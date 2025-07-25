Cікорський: якщо Трамп хвалить нового президента Польщі, треба радіти
Глава МЗС та віцепрем'єр Польщі Радослав Сікорський відреагував на публічну похвалу президента США Дональда Трампа на адресу майбутнього польського президента Кароля Навроцького.
Про це він говорив у інтерв’ю Polsat News, повідомляє "Європейська правда".
Сікорський назвав пост Трампа у соцмережі Truth Social незвичайним.
"Це нетипово. Дійсно, в минулому діяло правило, що союзні країни не втручаються у вибори одна одної. Звичайно, траплялися втручання, але зазвичай проти диктатур, на користь демократії. Зараз ситуація змінюється", – сказав Сікорський.
"Але коли президент США хвалить новообраного президента Польщі, то це привід для радості, а не для занепокоєння", – додав він.
Президент США Дональд Трамп опублікував на своїй соціальній платформі Truth Social захопливий допис, в якому підкреслив "велику перемогу" Кароля Навроцького на президентських виборах у Польщі, другий тур яких відбувся 1 червня.
Після перемоги на виборах Навроцький повідомляв про телефонну розмову з Трампом та зазначав, що отримав запрошення на зустріч у Білому домі.
Вітаючи Польщу із президентськими виборами, Трамп стверджував, що країна "обрала переможця".
Каденція Кароля Навроцького на посту президента повинна розпочатися 6 серпня.
Вибори президента Польщі стали вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.