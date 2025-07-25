Сикорский: если Трамп хвалит нового президента Польши, надо радоваться

Глава МИД и вице-премьер Польши Радослав Сикорский отреагировал на публичную похвалу президента США Дональда Трампа в адрес будущего польского президента Кароля Навроцкого.

Об этом он говорил в интервью Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Сикорский назвал пост Трампа в соцсети Truth Social необычным.

"Это нетипично. Действительно, в прошлом действовало правило, что союзные страны не вмешиваются в выборы друг друга. Конечно, случались вмешательства, но обычно против диктатур, в пользу демократии. Сейчас ситуация меняется", – сказал Сикорский.

"Но когда президент США хвалит новоизбранного президента Польши, то это повод для радости, а не для беспокойства", – добавил он.

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей социальной платформе Truth Social восторженное сообщение, где подчеркнул "большую победу" Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше, второй тур которых состоялся 1 июня.

После победы на выборах Навроцкий сообщал о телефонном разговоре с Трампом и отмечал, что получил приглашение на встречу в Белом доме.

Поздравляя Польшу с президентскими выборами, Трамп утверждал, что страна "выбрала победителя".

Каденция Кароля Навроцкого на посту президента должна начаться 6 августа.

Выборы президента Польши стали решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.