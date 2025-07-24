Трамп висловив захоплення майбутнім президентом Польщі Навроцьким

Президент США Дональд Трамп опублікував на своїй соціальній платформі Truth Social захопливий допис, в якому підкреслив "велику перемогу" Кароля Навроцького на президентських виборах у Польщі, другий тур яких відбувся 1 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президент США висловив переконання, що новий польський президент буде чудовим лідером, бо "по-справжньому любить поляків".

"Така велика перемога Кароля Навроцького в Польщі. Він буде чудовим президентом! Він переміг, бо щиро любить поляків", – написав Дональд Трамп.

Американський президент також опублікував відео з антиіммігрантських демонстрацій, які відбулися минулої суботи в багатьох польських містах. Протести під гаслом "Стоп міграції" були організовані ультраправою "Конфедерацією" і зібрали тисячі людей.

Трамп опублікував відео з TikTok, де видно натовп, що висловлює протест проти міграційної політики. Коментатор матеріалу з захопленням говорить про мобілізацію суспільства і ставить питання: "Чи дає Польща приклад Європі?".

Трамп також оприлюднив інше відео з передвиборчого мітингу в Забже, у якому взяв участь не тільки Кароль Навроцький, але й ультраправий кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон. На опублікованому відео видно натовп прихильників обох політиків, які скандують: "Дональд Трамп!".

У другому турі президентських виборів, який відбувся 1 червня, Навроцький, підтримуваний партією "Право і справедливість", набрав 50,89% голосів. 6 серпня відбудеться засідання Національних зборів, під час якого Навроцький складе президентську присягу.

Після перемоги на виборах Навроцький повідомив про телефонну розмову з Трампом та зазначив, що отримав запрошення на зустріч у Білому домі.

Вітаючи Польщу із президентськими виборами, Трамп стверджував, що країна "обрала переможця". Він опублікував заголовок матеріалу телеканалу NewsMax, де вказувалося, що "Союзник Трампа переміг у Польщі, шокуючи всю Європу".

Вибори президента Польщі стали вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.