В Вильнюсе заработало регулярное пассажирское паромное сообщение

В Вильнюсе в пятницу запустили регулярное пассажирское паромное сообщение по реке Нярис: литовская столица представила свое первое электрическое плавсредство под названием Rytas, которое стало частью городской сети общественного транспорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует LRT.

90-минутный электронный билет на паром будет стоить 3 евро, или 4 евро при покупке на борту. Все льготы и скидки, действующие в городском транспорте, распространяются и на новый вид транспорта.

Паром будет курсировать ежедневно с 14:00 до 20:00 и будет останавливаться в пяти локациях.

фото: lrt

"Пассажирское судоходство на Нярисе будет способствовать более устойчивой окружающей среде, развитию удобной мобильности и туризма, а со временем станет важной частью общественного транспорта", – заявил мэр Валдас Бенкунскас.

Новые электрические паромы – это современные, экологичные катамараны, специально разработанные для городских внутренних водных путей. Каждое судно доступно для людей с инвалидностью и имеет место для велосипедов. На борту – 32 места, из которых 28 внутри и четыре – на палубе.

Они оборудованы бесплатным Wi-Fi, цифровыми дисплеями с информацией о маршруте и камерами видеонаблюдения.

Более 80% палубы покрыто крышей, защищающей пассажиров от солнца и дождя. Солнечные панели на крыше обеспечивают питанием бортовые системы.

Второй электрический паром сейчас проходит испытания в Риге, а еще два должны прибыть осенью после завершения производства и тестирования.

Все четыре судна сформируют полноценную речную сеть общественного транспорта Вильнюса.

Напомним, в Литве серьезно размышляют над тем, чтобы внедрить трамваи – пока этот вид транспорта в стране отсутствует.

А в июне суд в Берлине разрешил референдум по уменьшению количества авто в центре.