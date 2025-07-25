МЗС Австрії нагадало, що незалежність антикорупційних органів є умовою вступу України до ЄС

У Міністерстві закордонних справ Австрії висловили глибоке занепокоєння щодо нового українського закону щодо НАБУ та САП, а також наголосили: незалежні антикорупційні органи є ключовими опорами реформ в Україні.

Про це в МЗС Австрії заявили у коментарі Укрінформу, пише "Європейська правда".

У зовнішньополітичному відомстві Австрії заявили, що країна "глибоко стурбована" законом, який підписав президент Володимир Зеленський, який вносить зміни до повноважень НАБУ та САП.

Австрійське МЗС вказало на те, що повна імплементація принципу верховенства права є ключовою передумовою для вступу України до Європейського Союзу.

"Прогрес країн-кандидатів на вступ у сфері верховенства права, боротьби з корупцією – а отже й незалежність антикорупційних органів – визначає темпи переговорного процесу щодо вступу та можливі його затримки", – зазначили в австрійському зовнішньополітичному відомстві.

Окрім цього, у міністерстві запевнили у продовженні підтримки України, зокрема на її шляху реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

На тлі проблем, створених ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, президент Зеленський запевнив, що не хоче ризикувати євроінтеграцією України.

24 липня у Єврокомісії привітали готовність української влади виправити ситуацію з САП та НАБУ, та зауважили, що будуть тісно співпрацювати з українською стороною, щоб переконатися, що її зауваження належним чином враховані.

Наступного дня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що внесений президентом законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ і САП мають розглянути 31 липня.

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