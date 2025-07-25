В Австрии напомнили, что независимость антикоррупционных органов является условием вступления Украины в ЕС

В Министерстве иностранных дел Австрии выразили глубокую обеспокоенность новым украинским законом о НАБУ и САП, а также подчеркнули: независимые антикоррупционные органы являются ключевыми опорами реформ в Украине.

Об этом МИД Австрии заявило в комментарии Укринформу, пишет "Европейская правда".

Во внешнеполитическом ведомстве Австрии заявили, что страна "глубоко обеспокоена" законом, подписанным президентом Владимиром Зеленским, который вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.

Австрийский МИД указал на то, что полная имплементация принципа верховенства права является ключевой предпосылкой для вступления Украины в Европейский Союз.

"Прогресс стран-кандидатов на вступление в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией – а значит и независимость антикоррупционных органов – определяет темпы переговорного процесса по вступлению и возможные его задержки", – отметили в австрийском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в министерстве заверили в продолжении поддержки Украины, в частности на ее пути реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

На фоне проблем, созданных принятием закона, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора, президент Зеленский заверил, что не хочет рисковать евроинтеграцией Украины.

24 июля в Еврокомиссии приветствовали готовность украинской власти исправить ситуацию с САП и НАБУ, и отметили, что будут тесно сотрудничать с украинской стороной, чтобы убедиться, что ее замечания должным образом учтены.

На следующий день председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил, что внесенный президентом законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП должны рассмотреть 31 июля.

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