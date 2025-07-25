В Британии заработали меры защиты детей от "вредного контента"

В Великобритании с пятницы вступили в силу новые меры, направленные на предотвращение доступа детей к вредному контенту в интернете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Согласно новым правилам, веб-сайты и приложения, содержащие потенциально вредоносный контент, будут нести ответственность за проверку возраста британских пользователей.

Для этого сайты могут использовать такие технологии, как распознавание лица и данные кредитных карт.

Платформы, которые нарушают правила, могут быть оштрафованы на сумму до 18 миллионов фунтов стерлингов (23 миллиона долларов) или 10 процентов от их глобального оборота – в зависимости от того, какая сумма больше.

Руководителям этих платформ также может грозить уголовная ответственность.

Проверять соблюдение правил будет британский регулятор в сфере связи Ofcom. По словам его исполнительного директора Мелани Доуз, возрастные ограничения согласились ввести около 6 тысяч порнографических сайтов.

По данным Ofcom, в прошлом месяце около 500 тысяч британских детей в возрасте от 8 до 14 лет столкнулись с порнографией в интернете.

В последние месяцы некоторые страны Евросоюза публично заявили о стремлении ограничить доступ детей к соцсетям. Лидером в этом процессе является Франция, чей президент Эмманюэль Макрон заявил о желании запретить социальные сети для детей до 15 лет.

Европейская комиссия предоставила онлайн-платформам дополнительные рекомендации по защите несовершеннолетних.