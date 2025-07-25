Стармер, Макрон и Мерц проведут экстренный разговор о секторе Газы

Лидеры Великобритании, Франции и Германии проведут в пятницу, 25 июля, экстренный телефонный разговор по поводу обострения продовольственного кризиса в секторе Газа после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что его страна признает Палестинское государство.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Лидеры Великобритании, Франции и Германии – Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц – проведут в пятницу, 25 июля, экстренный телефонный разговор по поводу обострения продовольственного кризиса в секторе Газа.

Стармер заявил, что он, Макрон и Мерц обсудят, "что можно сделать в ближайшее время, чтобы остановить убийства и обеспечить людей едой, в которой они так нуждаются, одновременно принимая все необходимые меры для установления прочного мира".

"Страдания и голод, разворачивающиеся в Газе, невыразимы и непоправимы", – заявил Стармер.

В четверг, 24 июля, Франция объявила, что признает Палестинское государство в сентябре, присоединившись к почти 150 странам мира, которые это сделают. В таком случае Франция станет первой страной "Большой семерки", которая признает Палестинское государство.

Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал французского президента за намерения признать Палестинское государство, а президент США Дональд Трамп заявил, что обещание французского лидера "не имеет никакого веса".

Представитель правительства Германии заявил, что страна в ближайшем будущем не планирует признавать Палестину государством, но называет своим приоритетом достижение "давно ожидаемого прогресса" в направлении ближневосточного урегулирования через создание двух государств.

А британский министр Питер Кайл заявил, что правительство страны настроено на признание Палестинского государства, однако пока не может назвать конкретных сроков.