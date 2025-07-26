США заявили о ликвидации одного из главарей ИГИЛ в Сирии

США заявили о ликвидации одного из главарей террористической группировки "Исламского государства" Дхию Завбу Муслиха аль-Хардани и двух его сыновей в Сирии.

Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM), пишет "Европейская правда".

В CENTCOM рассказали о рейде, в результате которого США удалось ликвидировать одного из главарей "Исламского государства" – Дхию Завбу Муслиха аль-Хардани, а также его двух сыновей – Абдалла Дхию аль-Хардани и Абд аль-Рахмана Дхию Завбу аль-Хардани, связанных с ИГИЛ

В заявлении подчеркнули, что три женщины и трое детей, которые также находились в зоне поражения, не пострадали.

Командующий CENTCOM генерал Эрик Куриллу заявил о "неустанном преследовании террористов ИГИЛ, где бы они ни были".

"Вместе с нашими партнерами и союзниками Центральное командование США стремится к окончательному разгрому террористов ИГИЛ, которые угрожают региону, нашим союзникам и нашей родине", – добавил он.

Весной президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" после авиаудара на западе Ирака.

В июне писали, что США значительно сократили свое военное присутствие в Сирии на фоне потепления отношений с Дамаском после того, как в декабре прошлого года повстанцы свергли режим бывшего президента Башара Асада.