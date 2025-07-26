Матернова на тлі протестів: здатність влади чути суспільство – ознака зрілої демократії

Посол Європейського Союзу Катаріна Матернова у своєму відкритому зверненні підкреслила важливість відкритого діалогу між владою та суспільством, особливо у складні часи війни.

Про це вона написала у Facebook, передає "Європейська правда".

Коментуючи протести, що відбулися цього тижня у Києві та інших містах, Матернова заявила, що її місія в Україні – це не лише про офіційні зустрічі, а й "про людей, їхні почуття, їхню боротьбу за гідність і справедливість".

Вона зазначила, що українці продовжують боротися не лише зі зброєю, а й голосами – за цінності свободи, проти корупції, за справедливість.

Особливо вразила її мирна позиція молоді, яка "виходить з прагнення до діалогу, а не конфронтації".

Матернова відзначила реакцію президента Володимира Зеленського на суспільне невдоволення. Це, на її думку, "важливий крок до відновлення довіри".

"Здатність слухати молодь, громадянське суспільство і не відвертатися від критики – це ознака зрілого демократичного лідера", – підкреслила дипломатка.

ЄС, за словами Матернової, стоїть на сторожі цінностей свободи – зокрема свободи слова і мирних зібрань. І саме ці принципи українці демонструють навіть під обстрілами.

Як відомо, на тлі проблем, створених ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, Зеленський запевнив, що не хоче ризикувати євроінтеграцією України.

25 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що внесений президентом законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ і САП мають розглянути 31 липня.

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