Матернова на фоне протестов: способность власти слышать общество – признак зрелой демократии

Посол Европейского Союза Катарина Матернова в своем открытом обращении подчеркнула важность открытого диалога между властью и обществом, особенно в сложные времена войны.

Об этом она написала в Facebook, передает "Европейская правда".

Комментируя протесты, которые прошли на этой неделе в Киеве и других городах, Матернова заявила, что ее миссия в Украине – это не только официальные встречи, но и "о людях, их чувствах, их борьбе за достоинство и справедливость".

Она отметила, что украинцы продолжают бороться не только оружием, но и голосами – за ценности свободы, против коррупции, за справедливость.

Особенно поразила ее мирная позиция молодежи, которая "исходит из стремления к диалогу, а не конфронтации".

Матернова отметила реакцию президента Владимира Зеленского на общественное недовольство. Это, по ее мнению, "важный шаг к восстановлению доверия".

"Способность слушать молодежь, гражданское общество и не отворачиваться от критики – это признак зрелого демократического лидера", – подчеркнула дипломат.

ЕС, по словам Матерновой, стоит на страже ценностей свободы – в частности свободы слова и мирных собраний. И именно эти принципы украинцы демонстрируют даже под обстрелами.

Как известно, на фоне проблем, созданных принятием закона, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора, Зеленский заверил, что не хочет рисковать евроинтеграцией Украины.

25 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил, что внесенный президентом законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП должны рассмотреть 31 июля.

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