Головний опонент Орбана розпочав передвиборчий тур на каное

В Угорщині лідер опозиційної партії "Тиса", яка стала головним конкурентом для політсили прем’єра Віктора Орбана, Петер Мадяр розпочав передвиборчу кампанію на каное, заявивши, що його партія може самостійно перемогти Орбана на виборах 2026 року.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Партія Мадяра має стійку перевагу над керівною партією "Фідес" у більшості опитувань.

Виступаючи в східному місті Токай перед початком 80-денної поїздки по країні, Мадяр заявив, що Угорщина перебуває у спіралі спаду, економіка стагнує, а державні послуги руйнуються.

Фото: Reuters

Він обіцяє "угорський Новий курс" для відродження економіки за допомогою масштабних інвестицій, коштів ЄС і більш передбачуваної політики, якщо його партія переможе на виборах наступного року.

Очікується, що під час своєї "передвиборчої подорожі" Мадяр відвідає невеликі села і містечка, де "Фідес" мала найсильніші позиції під час останніх чотирьох виборів. З Токая він відплив на каное до села Тісаладані, а потім до Тісалока.

Фото: Reuters

Звернемо увагу, у травні Мадяр розпочинав 300-кілометрову ходу на знак протесту проти зближення Орбана з тодішнім лідером президентських перегонів у Румунії Джордже Сіміоном.

Хода тривала 10 днів. Мадяр завершив її, перетнувши кордон із Румунією.