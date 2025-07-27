В Австрії на 6 годин застряг у тунелі німецький швидкісний потяг

Пасажири німецького швидкісного потягу ICE провели понад шість годин у тунелі під Віднем, перш ніж їх звільнили.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Близько 400 пасажирів, які залишилися в темряві та спеці в потязі Intercity Express (ICE) в тунелі під Віднем, були звільнені після евакуації, що тривала понад шість годин.

Швидкісний потяг Deutsche Bahn прямував зі столиці Австрії до північнонімецького міста Гамбург.

Менш ніж через 15 хвилин після початку подорожі потяг зупинився в тунелі близько 13:30 в суботу через відключення електроенергії.

Австрійські ЗМІ повідомляють, що пасажири застрягли в спеці на кілька годин після того, як кондиціонери зупинилися через відключення електроенергії. Світло також було частково вимкнене. За допомогою близько 100 рятувальників операція зі звільнення пасажирів з тунелю зайняла більше шести годин.

Затримка була частково пов'язана з тим, що в пасажири вийшли в тунель.

Оскільки пасажири пересідали на запасний потяг у тунелі, деякі люди вирішили піти пішки, повідомив залізничний оператор. З міркувань безпеки електроенергію в тунелі довелося знову вимкнути, що означало, що запасний потяг не зміг продовжити свій шлях. Замість цього пасажирів евакуювали з тунелю через аварійні виходи, що було завершено близько 20:00.

Пасажирів повернули до Відня на автобусах. За повідомленням агенції APA, двоє пасажирів отримали медичну допомогу на місці події, але госпіталізація нікому не знадобилася.

Речник німецького залізничного оператора Deutsche Bahn заявив у суботу ввечері, що потяг мав технічну несправність.

Наприкінці червня в Іспанії пасажири застрягли у вагонах поїздів і на вокзалах на декілька годин після того, як через пошкодження кабелю електропередачі було перервано рух швидкісних поїздів між Мадридом і Андалусією.

А на початку травня в Іспанії почали розслідування після серії інцидентів на залізничній колії, які призвели до затримок у русі на високошвидкісній лінії між Мадридом і Севільєю.