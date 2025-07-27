В Австрии на 6 часов застрял в туннеле немецкий скоростной поезд

Пассажиры немецкого скоростного поезда ICE провели более шести часов в туннеле под Веной, прежде чем их освободили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Около 400 пассажиров, которые остались в темноте и жаре в поезде Intercity Express (ICE) в туннеле под Веной, были освобождены после эвакуации, которая длилась более шести часов.

Скоростной поезд Deutsche Bahn следовал из столицы Австрии в северогерманский город Гамбург.

Менее чем через 15 минут после начала путешествия поезд остановился в туннеле около 13:30 в субботу из-за отключения электроэнергии.

Австрийские СМИ сообщают, что пассажиры застряли в жаре на несколько часов после того, как кондиционеры остановились из-за отключения электроэнергии. Свет также был частично выключен. С помощью около 100 спасателей операция по освобождению пассажиров из туннеля заняла более шести часов.

Задержка была частично связана с тем, что пассажиры вышли в туннель.

Поскольку пассажиры пересаживаются на запасной поезд в туннеле, некоторые люди решили пойти пешком, сообщил железнодорожный оператор. Из соображений безопасности электроэнергию в туннеле пришлось снова отключить, что означало, что запасной поезд не смог продолжить свой путь. Вместо этого пассажиров эвакуировали из туннеля через аварийные выходы, что было завершено около 20:00.

Пассажиров вернули в Вену на автобусах. По сообщению агентства APA, двое пассажиров получили медицинскую помощь на месте происшествия, но госпитализация никому не понадобилась.

Представитель немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn заявил в субботу вечером, что поезд имел техническую неисправность.

В конце июня в Испании пассажиры застряли в вагонах поездов и на вокзалах на несколько часов после того, как из-за повреждения кабеля электропередачи было прервано движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией.

А в начале мая в Испании начали расследование после серии инцидентов на железнодорожных путях, которые привели к задержкам в движении на высокоскоростной линии между Мадридом и Севильей.