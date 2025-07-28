Пісторіус їздив до шефа Пентагону на тлі побоювань щодо скорочення військ США в Європі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус їздив у Вашингтон, щоб обговорити майбутнє військової присутності США в Європі на тлі глобального перегляду американської оборонної стратегії.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Виправлено: у попередньому варіанті новини вказувалося, що візит Пісторіуса начебто був новим, однак він відбувся два тижні тому.

Як повідомляє видання, Берлін занепокоєний можливим скороченням контингенту США і вже вживає дипломатичних і оборонних заходів, аби уникнути стратегічних прогалин.

Відтак після зустрічі з главою Пентагону Пітом Гегсетом, яка відбулася два тижні тому, Пісторіус заявив, що Німеччина очікує поступових змін у позиції США щодо оборони Європи.

"Я почав вказувати ще два роки тому, що в якийсь момент стане зрозуміло, що американці зрештою будуть робити менше. Наразі ми в Європі можемо розраховувати на те, що вони будуть робити більше. Але ми маємо визнати, що вони мають свої інтереси – в Індо-Тихоокеанському регіоні, у безпеці морських торговельних шляхів", – сказав він.

У центрі побоювань – Глобальний огляд військової сили США, який Пентагон планує оприлюднити до вересня. Цей документ може передбачати перерозподіл сил відповідно до пріоритетів у Індо-Тихоокеанському регіоні та прагнення скоротити витрати за кордоном.

Серед ймовірних наслідків: виведення частини з 20 тисяч американських військових, направлених до Європи після початку повномасштабної війни в Україні.

Наразі на території Німеччини дислоковано близько 35 тисяч американських військовослужбовців. Це найбільша присутність США в Європі – з ключовими об’єктами, як-от авіабаза Рамштайн, полігон у Графенвері та штаб військового персоналу.

Один представник НАТО, який на умовах анонімності висловився відверто, повідомив, що можливе скорочення до 30% американських військових у Європі.

Німецький уряд уже вдається до активної дипломатії. Пісторіус наголосив, що Берлін прагне координувати дії з Вашингтоном, аби уникнути "небезпечних прогалин у потенціалі", якщо США виведуть частину сил.

Водночас у Міноборони Німеччини відмовляються коментувати деталі перемовин.

На тлі цих викликів Німеччина збільшує оборонні видатки. Уряд оголосив про намір підняти військовий бюджет з 86 до 153 млрд євро до 2029 року – це близько 3,5% ВВП, що перевищує ціль НАТО.

У Берліні сподіваються, що такі кроки дозволять зберегти довіру Вашингтона і забезпечити сталу військову присутність США на території країни.

Навесні ЗМІ писали, що у Міністерстві оборони США розглядають пропозицію вивести до 10 тисяч військовослужбовців з Європи.

Американські військові мають на континенті понад 100 тисяч військовослужбовців, але Гегсет сказав європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно.

26 липня міністри оборони Естонії, Латвії та Литви у Вашингтоні зустрілися із шефом Пентагону Пітом Гегсетом, щоб обговорити співпрацю з питань зміцнення трансатлантичних відносин.

Серед тем обговорень було й питання виведення американських військових з Європи.