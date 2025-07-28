Писториус ездил к шефу Пентагона на фоне опасений по поводу сокращения войск США в Европе

Министр обороны Германии Борис Писториус посетил Вашингтон, чтобы обсудить будущее военного присутствия США в Европе на фоне глобального пересмотра американской оборонной стратегии.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Исправлено: в предыдущем варианте новости указывалось, что визит Писториуса якобы был новым, однако он состоялся две недели назад.

Как сообщает издание, Берлин обеспокоен возможным сокращением контингента США и уже принимает дипломатические и оборонные меры, чтобы избежать стратегических пробелов.

Поэтому после встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом, которая состоялась две недели назад, Писториус заявил, что Германия ожидает постепенных изменений в позиции США по вопросу обороны Европы.

"Я начал указывать еще два года назад, что в какой-то момент станет ясно, что американцы в конечном итоге будут делать меньше. Сейчас мы в Европе можем рассчитывать на то, что они будут делать больше. Но мы должны признать, что у них есть свои интересы – в Индо-Тихоокеанском регионе, в безопасности морских торговых путей", – сказал он.

В центре опасений – Глобальный обзор военной силы США, который Пентагон планирует обнародовать до сентября. Этот документ может предусматривать перераспределение сил в соответствии с приоритетами в Индо-Тихоокеанском регионе и стремление сократить расходы за рубежом.

Среди вероятных последствий: вывод части из 20 тысяч американских военных, направленных в Европу после начала полномасштабной войны в Украине.

Сейчас на территории Германии дислоцировано около 35 тысяч американских военнослужащих. Это самое большое присутствие США в Европе – с ключевыми объектами, такими как авиабаза Рамштайн, полигон в Графенвере и штаб военного персонала.

Один представитель НАТО, который на условиях анонимности высказался откровенно, сообщил, что возможно сокращение до 30% американских военных в Европе.

Немецкое правительство уже прибегает к активной дипломатии. Писториус подчеркнул, что Берлин стремится координировать действия с Вашингтоном, чтобы избежать "опасных пробелов в потенциале", если США выведут часть сил.

В то же время в Минобороны Германии отказываются комментировать детали переговоров.

На фоне этих вызовов Германия увеличивает оборонные расходы. Правительство объявило о намерении поднять военный бюджет с 86 до 153 млрд евро к 2029 году – это около 3,5% ВВП, что превышает цель НАТО.

В Берлине надеются, что такие шаги позволят сохранить доверие Вашингтона и обеспечить стабильное военное присутствие США на территории страны.

Весной СМИ писали, что в Министерстве обороны США рассматривают предложение вывести до 10 тысяч военнослужащих из Европы.

Американские военные имеют на континенте более 100 тысяч военнослужащих, но Хегсет сказал европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет продолжаться вечно.

26 июля министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы в Вашингтоне встретились с главой Пентагона Питом Хегсетом, чтобы обсудить сотрудничество по вопросам укрепления трансатлантических отношений.

Среди тем обсуждений был и вопрос вывода американских военных из Европы.