У Німеччині значно зросло число випадків зловживань при отриманні соцвиплат

У 2024 році центри зайнятості в Німеччині зареєстрували 421 випадок "зловживання соціальними виплатами в груповій організованій формі" при отриманні допомоги "бюргергельд" (від нім. Bürgergeld – гроші для громадян), яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rheinische Post.

З відповіді німецького уряду на запит журналістів випливає, що це значне зростання порівняно з попереднім роком: у 2023-му таких випадків зафіксували 229.

У 2024 році 209 випадків зловживання при отриманні соціальних виплат в організованій формі призвели до подання заяв до правоохоронних органів. У 2023 році таких випадків було 52.

Загалом, за останніми даними, виплати "бюргергельд" у Німеччині отримують близько 5,5 мільйонів осіб.

Крім того, минулого року зареєстрували 6260 випадків надмірних виплат, оскільки отримувачі не вказали належним чином доходи від пенсій, страхових виплат, доходів від інвестицій або нерухомості, або ж отримували подвійні виплати.

У своїй відповіді уряд не прокоментував можливі зміни в системі виплат "бюргергельд"

"Наразі вивчається, як можна реалізувати завдання, поставлене в коаліційній угоді", – йдеться в відповіді.

Раніше німецький канцлер Фрідріх Мерц анонсував запровадження суворіших правил отримання соціальної допомоги.

Станом на липень 2024 року близько 266 тисяч з 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини, були працевлаштованими.

Ще минулого року у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям із України.

Тодішній канцлер Олаф Шольц закликав сотні тисяч українців, які знайшли прихисток в країні, влаштуватися на роботу.