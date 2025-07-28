В Германии значительно возросло число случаев злоупотреблений при получении соцвыплат

В 2024 году центры занятости в Германии зарегистрировали 421 случай "злоупотребления социальными выплатами в групповой организованной форме" при получении помощи "бюргергельд" (от нем. Bürgergeld – деньги для граждан), которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чей доход не хватает для самообеспечения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rheinische Post.

Из ответа немецкого правительства на запрос журналистов следует, что это значительный рост по сравнению с предыдущим годом: в 2023 году таких случаев зафиксировали 229.

В 2024 году 209 случаев злоупотребления при получении социальных выплат в организованной форме привели к подаче заявлений в правоохранительные органы. В 2023 году таких случаев было 52.

В целом, по последним данным, выплаты "бюргергельд" в Германии получают около 5,5 миллионов человек.

Кроме того, в прошлом году зарегистрировали 6260 случаев чрезмерных выплат, поскольку получатели не указали надлежащим образом доходы от пенсий, страховых выплат, доходов от инвестиций или недвижимости, или же получали двойные выплаты.

В своем ответе правительство не прокомментировало возможные изменения в системе выплат "бюргергельд".

"В настоящее время изучается, как можно реализовать задачу, поставленную в коалиционном соглашении", – говорится в ответе.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц анонсировал введение более строгих правил получения социальной помощи.

По состоянию на июль 2024 года около 266 тысяч из 700 тысяч украинцев трудоспособного возраста, которые приехали в Германию, были трудоустроены.

Еще в прошлом году в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

Тогдашний канцлер Олаф Шольц призвал сотни тысяч украинцев, которые нашли убежище в стране, устроиться на работу.