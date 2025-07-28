Китайскому Temu грозит штраф от ЕС за продажу "незаконных товаров"

Европейская комиссия в понедельник заявила, что китайский ритейлер Temu не предотвратил продажу незаконных товаров на своей платформе, нарушая законодательство ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

Предварительное расследование Еврокомиссии показало, что Temu нарушил обязательства, предусмотренные Актом ЕС о цифровых услугах (DSA), поскольку пользователи в ЕС могут "наткнуться на незаконные продукты на этой платформе".

"Потребители, которые делают покупки на Temu, с большой вероятностью могут найти среди предложений продукты, не соответствующие стандартам, такие как детские игрушки и мелкая электроника", – говорится в сообщении.

Теперь Temu будет иметь возможность ознакомиться с материалами расследования Еврокомиссии и ответить на обвинения, прежде чем надзорные органы ЕС примут окончательное решение.

Нарушение Акта ЕС о цифровых услугах может привести к штрафам в размере до 6% годового глобального дохода компании и предписанию устранить проблемы.

Temu приобрел популярность благодаря продаже дешевых товаров – от одежды до товаров для дома, которые поставляются продавцами из Китая. В ЕС компания имеет 92 миллиона пользователей.

Предварительное расследование против китайского ритейлера объявили еще осенью 2024 года.

Недавно еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт выразил шок от токсичности и опасности некоторых товаров, продаваемых на торговых платформах Shein и Temu.