В небо над Литвой поднялись разведывательные самолеты НАТО на фоне инцидента с дроном

В воздушном пространстве Литвы в понедельник было зафиксировано пять разведывательных самолетов НАТО на фоне инцидента с дроном, залетевшим на территорию страны из Беларуси.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В частности, самолет раннего предупреждения и управления Boeing E-3A Sentry – был замечен над Литвой уже в 3 часа ночи.

В 7:39 с авиабазы в Шяуляе взлетел разведывательный Bombardier Challenger 650 Artemis. Самолет кружил между Латвией, Литвой и Польшей, а около полудня находился над территорией Польши.

Это модифицированная версия самолета, используемого ВВС США для выполнения разведывательных задач.

"Этот самолет уже некоторое время действует в регионе Балтийских стран в рамках заранее спланированных операций союзников НАТО. Его активность является стандартной и не связана с сегодняшними событиями. Работа таких аппаратов в регионе Балтики – важный сигнал, подтверждающий коллективную безопасность НАТО", – говорится в сообщении литовской армии.

Около 10:20 в Литву из Румынии прибыл еще один Bombardier Challenger 650 Artemis. В 12:34 он кружил вокруг Калининграда.

В 11:50 в воздушное пространство Литвы также вошел самолет ВВС Польши (бортовой номер PLF243). В 12:30 слежение за этим рейсом прекратилось над Клайпедой.

В 12:20 в районе Клайпеды в Литву также вошел разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint, принадлежащий Великобритании. Он прибыл с авиабазы Ваддингтон.

Напомним, о присутствии беспилотника, который предположительно залетел из Беларуси, полиции стало известно из сообщений многочисленных свидетелей в приграничном районе. Последний раз аппарат видели недалеко от Вильнюса около 5 утра. Министр Довиле Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.

После инцидента в Литве пообещали привлечь к охране воздушного пространства дополнительные силы противовоздушной обороны.