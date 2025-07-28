У НАТО прокоментували російсько-білоруські навчання "Запад-2025"

Північноатлантичний Альянс заявив, що у звʼязку із запланованими на осінь російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад-2025" зберігає пильність і стежить за військовою активністю Росії.

Про це представник НАТО заявив у коментарі Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За словами представника Альянсу, НАТО уважно стежить за будь-якою військовою активністю РФ.

"НАТО зберігає пильність і дуже уважно стежить за військовою активністю Росії, включаючи її навчання", – додав він.

Представник підкреслив, що "модель використання Росією великих військових навчань для ведення політики залякування своїх сусідів, як і раніше, викликає занепокоєння".

"Ми продовжуємо закликати Росію і Білорусь діяти передбачувано і прозоро, відповідно до їхніх міжнародних зобов'язань", – заявили в Альянсі.

Російсько-білоруські маневри "Запад-2025" плануються на вересень.

Литовський президент Гітанас Науседа раніше говорив, що цьогорічні навчання "Запад" будуть у 2–3 рази меншими за масштабом, ніж у 2021 році, перед повномасштабним нападом РФ на Україну.

У Білорусі нещодавно оголосили, що не виключають часткової зміни місця проведення навчань "Запад-2025", які обіцяли перемістити вглиб країни, звинувативши у цьому нібито войовничу поведінку Польщі та Литви.