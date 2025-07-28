В НАТО прокомментировали российско-белорусские учения "Запад-2025"

Североатлантический Альянс заявил, что в связи с запланированными на осень российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025" сохраняет бдительность и следит за военной активностью России.

Об этом представитель НАТО заявил в комментарии Delfi, сообщает "Европейская правда".

По словам представителя Альянса, НАТО внимательно следит за любой военной активностью РФ.

"НАТО сохраняет бдительность и очень внимательно следит за военной активностью России, включая ее учения", – добавил он.

Представитель подчеркнул, что "модель использования Россией крупных военных учений для ведения политики запугивания своих соседей, как и раньше, вызывает беспокойство".

"Мы продолжаем призывать Россию и Беларусь действовать предсказуемо и прозрачно, в соответствии с их международными обязательствами", – заявили в Альянсе.

Российско-белорусские маневры "Запад-2025" планируются на сентябрь.

Литовский президент Гитанас Науседа ранее говорил, что нынешние учения "Запад" будут в 2-3 раза меньше по масштабу, чем в 2021 году, перед полномасштабным нападением РФ на Украину.

В Беларуси недавно объявили, что не исключают частичного изменения места проведения учений "Запад-2025", которые обещали перенести вглубь страны, обвинив в этом якобы воинственное поведение Польши и Литвы.