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Зеленський запросив президента Естонії до України

Новини — Понеділок, 28 липня 2025, 18:50 — Олег Павлюк

Президент Володимир Зеленський у понеділок повідомив про телефонну розмову з естонським візаві Аларом Карісом.

Про це він написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави подякував президенту Естонії за солідарність з Україною та українцям, а також рішення Таллінна виділяти 0,25% ВВП на військову допомогу Києву.

"Обговорили, як можна масштабувати ці напрями співпраці, щоб іще більше підтримати наших людей", – додав він.

Також Зеленський і Каріс обговорили ситуацію з антикорупційною інфраструктурою в Україні, "яка повністю функціонує", йдеться в повідомленні.

"Запросив Алара Каріса приїхати до України. Це буде сильний жест підтримки та уваги до українців", – зазначив Зеленський.

Президент Естонії Алар Каріс раніше закликав не розчаровуватись щодо шансів України вступити до НАТО через те, що зараз для цього немає політичної волі усіх союзників.

А прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал говорив, що країна готова долучитися до сил стримування "коаліції рішучих", очолюваної Великою Британією та Францією, яка пропонує Україні гарантії безпеки.

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Естонія Зеленський
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