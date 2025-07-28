Зеленский пригласил президента Эстонии в Украину

Президент Владимир Зеленский в понедельник сообщил о телефонном разговоре с эстонским коллегой Аларом Карисом.

Об этом он написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Глава государства поблагодарил президента Эстонии за солидарность с Украиной и украинцами, а также решение Таллинна выделять 0,25% ВВП на военную помощь Киеву.

"Обсудили, как можно масштабировать эти направления сотрудничества, чтобы еще больше поддержать наших людей", – добавил он.

Также Зеленский и Карис обсудили ситуацию с антикоррупционной инфраструктурой в Украине, "которая полностью функционирует", говорится в сообщении.

"Пригласил Алара Кариса приехать в Украину. Это будет сильным жестом поддержки и внимания к украинцам", – отметил Зеленский.

Президент Эстонии Алар Карис ранее призвал не разочаровываться в шансах Украины вступить в НАТО из-за того, что сейчас для этого нет политической воли всех союзников.

А премьер-министр Эстонии Кристен Михал говорил, что страна готова присоединиться к силам сдерживания "коалиции решительных", возглавляемой Великобританией и Францией, которая предлагает Украине гарантии безопасности.