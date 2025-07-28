Зеленский приветствовал новый дедлайн Трампа для России

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за стремление прекратить российскую агрессию против Украины, реагируя на новый дедлайн, объявленный им Владимиру Путину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский написал на Х.

Глава государства отметил "четкую позицию и твердую решимость президента США", добавив, что в этот момент "многое может измениться благодаря силе для достижения настоящего мира".

"Спасибо президенту Трампу за его сосредоточенность на спасении жизней и прекращении этой ужасной войны. Украина остается приверженной миру и будет неустанно работать вместе с США, чтобы сделать наши страны более безопасными, сильными и процветающими", – добавил Зеленский.

Ранее в понедельник Трамп заявил о своем разочаровании Путиным и пообещал сократить установленный для него дедлайн в 50 дней для установления мира в Украине.

По словам президента США, новый дедлайн составит "примерно 10-12 дней с сегодняшнего дня".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после очередного ультиматума со стороны президента США Дональда Трампа заявил, что тот приближается к войне с Россией.