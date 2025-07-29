Литва планирует потратить 500 млн евро на противотанковые мины

Литва планирует потратить 500 млн евро в течение следующего десятилетия на закупку противотанковых мин, отдавая предпочтение отечественным производителям.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Литва хочет потратить 500 млн евро в течение следующего десятилетия на закупку противотанковых мин, однако местные компании заявляют, что технические требования тендера выглядят более подходящими для польских мин, что вызывает сомнения в целесообразности инвестиций в национальное производство.

Пять литовских компаний рассматривают возможность участия в тендере Министерства обороны на поставку противотанковых мин.

"Это будет первый случай, когда в Литве будет производиться вооружение категории А – полностью или частично. Это стало бы настоящим прорывом для нашей оборонной промышленности", – сказал Дарюс Антанайтис, соучредитель компании Ostaralab.

Однако компании настроены осторожно. Представители бизнеса заявляют, что технические условия отдают предпочтение уже существующим польским образцам, что может оставить без внимания литовские разработки.

"Условия очень жесткие. Чтобы соответствовать им, мы должны полностью переделать мину под польскую модель", – заявил Винцас Юргутис, представитель Ассоциации оборонной и безопасности промышленности Литвы.

В свою очередь Антанайтис не согласен с утверждением, что тендер подстроен под иностранные продукты.

"Не думаю, что технические требования созданы для другой страны. Приоритетом остается поддержка литовского оборонного производства, включая производство мин", – подчеркнул он.

Запланированный заказ предусматривает десятки тысяч мин – это контракт на много миллионов евро, отметила вице-министр обороны Лоретта Маскальовене.

Министерство уверяет, что работает над тем, чтобы упростить участие для местных производителей. В парламент уже поданы поправки в законодательство для поддержки оборонной отрасли, однако, по словам представителей индустрии, реформы продвигаются медленно.

"В Эстонии условия для производства вооружения категории А уже несколько лучше, чем те, которые сейчас рассматривает Литва", – отметил Антанайтитес.

По словам Маскальовене, спрос на минные системы будет только расти. В целом в течение десяти лет Литва планирует инвестировать 800 млн евро в противотанковые и противопехотные мины.

Также отмечается, что через полгода после того, как Литва официально выйдет из Оттавской конвенции, страна хочет объявить новый тендер на производство противопехотных мин.

Выход Литвы из Оттавской конвенции будет завершен в конце этого года. До того времени обсуждение производства противопехотных мин в стране остается в основном теоретическим. В то же время производители прогнозируют дальнейшие трудности.

В контексте выхода страны из Оттавской конвенции стоит напомнить, что в начале июля стало известно, что Литва и Финляндия намерены начать в следующем году производство противопехотных мин для собственных нужд и для поставок в Украину из-за военной угрозы со стороны России.

В марте Польша, Литва, Латвия, Эстония объявили о своем намерении выйти из международной конвенции из-за угрозы для стран-членов НАТО, граничащих с Россией и Беларусью.

А недавнее решение Финляндии выйти из договора оставило Норвегию единственной европейской страной, граничащей с Россией, которая не планирует следовать примеру своих союзников. Норвегия даже раскритиковала такое решение.