У Румунії на Дунаї перекинувся човен, четверо людей загинули

У дельті Дунаю у Румунії перекинувся човен, внаслідок чого загинули чотири людини.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Четверо людей потонули внаслідок перекидання човна з 14 пасажирами у дельті Дунаю в Румунії.

Про причини аварії на протоці Суліна в повіті Тулча поки що не повідомляється.

Як зазначається, десятьох врятованих пізніше доправили до окружної лікарні. Шестеро пасажирів були в рятувальних жилетах і змогли самостійно дістатися берега. Імена та національності загиблих наразі не розголошуються.

За даними влади, пошуково-рятувальні роботи припинили після того, як були виявлені всі 14 осіб, які перебували на борту.

Напередодні стало відомо, що декілька районів Румунії неподалік кордону з Україною і Молдовою постраждали від повеней.

Тоді ж писали, що сильні повені на сході Румунії забрали життя трьох літніх людей.