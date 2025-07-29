В Румынии на Дунае перевернулась лодка, четверо погибших

В дельте Дуная в Румынии перевернулась лодка, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Четверо людей утонули в результате опрокидывания лодки с 14 пассажирами в дельте Дуная в Румынии. О причинах аварии на проливе Сулина в уезде Тулча пока не сообщается.

Как отмечается, десять спасенных позже доставили в окружную больницу. Шестеро пассажиров были в спасательных жилетах и смогли самостоятельно добраться до берега. Имена и национальности погибших пока не разглашаются.

По данным властей, поисково-спасательные работы прекратили после того, как были обнаружены все 14 человек, находившиеся на борту.

Накануне стало известно, что несколько районов Румынии недалеко от границы с Украиной и Молдовой пострадали от наводнений.

Тогда же писали, что сильные наводнения на востоке Румынии унесли жизни трех пожилых людей.