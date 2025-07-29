ЗМІ: партія Ле Пен почала повертати кошти за вироком про фіктивний найм помічників

Правопопулістська французька партія "Національне об’єднання" почала виплачувати Європарламенту кошти за вироком щодо фіктивного найму помічників для своїх євродепутатів.

Про це з посиланням на свою інформацію повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Минулого тижня партія Марін Ле Пен і Жордана Барделли нібито досягла домовленості з Європарламентом щодо того, як будуть відбуватися виплати, присуджені паризьким судом.

Сума складається із заробітної плати, яку роками сплачували з бюджету Європарламенту для помічників євродепутатів "Нацоб’єднання", фактична робота яких насправді не була пов’язана з діяльністю у Європарламенті, а також 200 000 євро компенсації.

Передбачається, що 3,5 млн євро цих коштів слід сплатити двома траншами. За джерелами журналістів, політсила вже перерахувала Європарламенту перший транш від суми – 1,5 млн євро.

Виплата наступного траншу на суму близько 2 млн має відбутися у жовтні. Цей фінансовий удар може ускладнити партії фінансування кампанії з підготовки до президентських виборів 2027 року.

Хоча у лавах партії визнають, що рішення коштує їм "надто дорого", там обрали стратегію не намагатися ухилятись від виконання вироку, натомість сподіватися на апеляцію.

Нагадаємо, вирок у цій справі зриває плани Марін Ле Пен балотуватися у президенти в 2027 році. Вона ще сподівається на скасування 5-річної заборони обиратися в апеляційній інстанції, рішення очікується влітку 2026 року.

Проте вона вже попросила Барделлу готуватись до можливої участі в президентських виборах 2027 року замість неї.

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