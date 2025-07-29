СМИ: партия Ле Пен начала возвращать деньги по приговору о фиктивном найме помощников

Правопопулистская французская партия "Национальное объединение" начала выплачивать Европарламенту средства согласно вердикту суда в деле о фиктивном найме помощников для евродепутатов.

Об этом со ссылкой на свою информацию сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе партия Марин Ле Пен и Жордана Барделли якобы достигла договоренности с Европарламентом о том, как будут происходить выплаты, присужденные парижским судом.

Сумма состоит из заработной платы, которую годами выплачивали из бюджета Европарламента помощникам евродепутатов "Нацобъединения", фактическая работа которых на самом деле не была связана с деятельностью в Европарламенте, а также 200 000 евро компенсации.

Предполагается, что эти 3,5 млн евро следует выплатить двумя траншами. По источникам журналистов, политсила уже перечислила Европарламенту первый транш от суммы – 1,5 млн евро.

Выплата следующего транша на сумму около 2 млн должна состояться в октябре. Этот финансовый удар может осложнить партии финансирование кампании по подготовке к президентским выборам 2027 года.

Хотя в рядах партии признают, что решение обходится им "слишком дорого", там выбрали стратегию не пытаться уклоняться от исполнения приговора, а надеяться на апелляцию.

Напомним, приговор по этому делу срывает планы Марин Ле Пен баллотироваться в президенты в 2027 году. Она еще надеется на отмену 5-летнего запрета избираться в апелляционной инстанции, решение ожидается летом 2026 года.

Однако Ле Пен уже попросила Барделлу готовиться к возможному участию в президентских выборах 2027 года вместо нее.

Подробно о резонансном приговоре читайте в статье Приятно, но опасно: какие последствия будет иметь приговор для "подруги Путина" Марин Ле Пен