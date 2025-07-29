Держборг Німеччини у 2024 році встановив новий рекорд

Державний борг Німеччини у 2024 році сягнув рекордних понад 30 тисяч євро на душу населення.

Як повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда", такі фінальні цифри назвали у Федеральному офісі статистики.

Минулого року загальний держборг Німеччини сягнув 2,510.5 мільярда євро (тобто понад 2,5 трлн). Цифра враховує борги федерального й місцевого рівня та фондів соціального страхування перед банками й приватними компаніями.

У розподілі на кожного мешканця країни це вперше понад 30 тисяч євро – а саме 30 062, на 669 євро більше, ніж наприкінці 2023 року.

Борг федерального уряду на кінець 2024 року становив 1,732,7 млрд євро – на 2,1% більше, ніж попереднього року.

Борги федеральних земель також зросли на 2,1%, до 607,3 млрд євро.

Зростання боргу виявилось найбільш стрімким серед боргів міст і муніципальних асоціацій – вони зросли на 10,3%, до 170,5 млрд євро.

Водночас загальні борги у сфері соціального забезпечення знизились на майже 74% і становлять лише 10 млн євро.

Нагадаємо, навесні Німеччина пом’якшила так зване "боргове гальмо" для інвестицій в оборону та інфраструктуру.

Гігантський держборг є викликом також для Франції і її чинного прем’єра Франсуа Байру.