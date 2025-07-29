Госдолг Германии в 2024 году установил новый рекорд

Государственный долг Германии в 2024 году достиг рекордных более 30 тысяч евро на душу населения.

Как сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда", такие окончательные цифры назвали в Федеральном офисе статистики.

В прошлом году общий госдолг Германии достиг 2,510.5 миллиарда евро (то есть более 2,5 трлн). Цифра учитывает долги федерального и местного уровня и фондов социального страхования перед банками и частными компаниями.

В распределении на каждого жителя страны это впервые более 30 тысяч евро – а именно 30 062, на 669 евро больше, чем в конце 2023 года.

Долг федерального правительства на конец 2024 года составил 1,7327 млрд евро – на 2,1% больше, чем в предыдущем году.

Долги федеральных земель также выросли на 2,1%, до 607,3 млрд евро.

Рост долга оказался самым стремительным среди долгов городов и муниципальных ассоциаций – они выросли на 10,3%, до 170,5 млрд евро.

В то же время, общие долги в сфере социального обеспечения снизились почти на 74% и составляют лишь 10 млн евро.

Напомним, весной Германия смягчила так называемый "долговой тормоз" для инвестиций в оборону и инфраструктуру.

Гигантский госдолг является вызовом также для Франции и ее действующего премьера Франсуа Байру.