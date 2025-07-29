Віцеканцлер ФРН у Литві: Німеччина готова взяти відповідальність за безпеку Європи

Міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль під час візиту до Литви заявив, що його країна готова взяти на себе відповідальність за безпеку Європи.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Під час візиту до Вільнюса у вівторок, 29 липня, Клінгбайль заявив, що Німеччина готова взяти на себе відповідальність за безпеку Європи. Зокрема за його словами, Німеччина дала це чітко зрозуміти під час обговорення бюджету на 2026 рік.

"Ми намагатимемось реалізувати це навіть раніше, ніж було домовлено, й хочемо показати, що німці готові нести відповідальність за безпеку Європи", – заявив він.

Віцеканцлер зазначив, що до оборонних зобов’язань Німеччини входить й втілення плану розгортання німецької бригади в Литві.

"Це буде чітким сигналом для жителів Литви й країн Балтії: немає сумнівів у тому, що уряд Німеччини буде поруч зі своїми союзниками. Це дуже важливий і недвозначний сигнал", – сказав він.

Клінгбайль наголосив, що у змінному середовищі європейської безпеки Німеччина залишається рішучою у захисті свободи й незалежності, а балтійські держави розглядаються як ключові партнери в НАТО та ЄС.

"Я впевнений, що уряди Балтії, як і уряд Німеччини, можуть покладатися одне на одного. У Німеччині ми вживаємо всебічних заходів для зміцнення своїх оборонних спроможностей і забезпечення стримування", – підкреслив він.

Він також повідомив, що міністри обговорили фінансові інструменти оборони на рівні ЄС.

"Ми працюємо над впровадженням Пакту стабільності та зростання, який дозволить безпечно фінансувати європейські інвестиції й кредити. Німецька бригада – це приклад того, як можна використовувати ці європейські інструменти", – пояснив Клінгбайль.

Він наголосив, що його візит має особливе значення, адже це одна з перших двосторонніх поїздок у статусі віцеканцлера.

Міністр фінансів Литви Рімантас Шаджюс підкреслив спільну відданість зміцненню обороноздатності. Він назвав розгортання німецької бригади в Литві "фундаментальним зрушенням" і підтвердив готовність Литви підтримати її.

Обидва міністри також підтвердили подальшу підтримку України.

"Ми підтримуємо Україну та прагнемо захистити її від російської агресії. Ми вимагаємо, щоб Росія припинила агресію, і зробимо все можливе, щоб підтримати Україну фінансово, політично та військово", – додав Клінгбайль.

Німеччина має війська в Литві, яка межує з російською Калінінградською областю та союзною Москві Білоруссю, з 2017 року в рамках зусиль із забезпечення безпеки східного флангу НАТО, але нова бригада значно поглиблює її участь.

У травні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дав офіційний старт роботі у Литві нової німецької бригади, яка має допомогти захистити східний фланг НАТО.

Передова група розпочала роботу з її створення трохи більше року тому, а восени минулого року вона розширилася до "штабу активації" чисельністю близько 250 осіб. Очікується, що до кінця 2027 року 45-та бронетанкова бригада буде укомплектована до повної чисельності близько 5000 осіб, а війська будуть дислоковані в Рукла і Руднінкаї.