Вице-канцлер ФРГ в Литве: Германия готова взять на себя ответственность за безопасность Европы

Министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль во время визита в Литву заявил, что его страна готова взять на себя ответственность за безопасность Европы.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Во время визита в Вильнюс во вторник, 29 июля, Клингбайль заявил, что Германия готова взять на себя ответственность за безопасность Европы. В частности, по его словам, Германия дала это четко понять во время обсуждения бюджета на 2026 год.

"Мы будем пытаться реализовать это даже раньше, чем было договорено, и хотим показать, что немцы готовы нести ответственность за безопасность Европы", – заявил он.

Вице-канцлер отметил, что в оборонные обязательства Германии входит и реализация плана развертывания немецкой бригады в Литве.

"Это будет четким сигналом для жителей Литвы и стран Балтии: нет сомнений в том, что правительство Германии будет рядом со своими союзниками. Это очень важный и недвусмысленный сигнал", – сказал он.

Клингбайль подчеркнул, что в изменчивой обстановке европейской безопасности Германия остается решительной в защите свободы и независимости, а балтийские государства рассматриваются как ключевые партнеры в НАТО и ЕС.

"Я уверен, что правительства стран Балтии, как и правительство Германии, могут полагаться друг на друга. В Германии мы принимаем всесторонние меры для укрепления своих оборонных способностей и обеспечения сдерживания", – подчеркнул он.

Он также сообщил, что министры обсудили финансовые инструменты обороны на уровне ЕС.

"Мы работаем над внедрением Пакта стабильности и роста, который позволит безопасно финансировать европейские инвестиции и кредиты. Немецкая бригада – это пример того, как можно использовать эти европейские инструменты", – пояснил Клингбайль.

Он подчеркнул, что его визит имеет особое значение, ведь это одна из первых двусторонних поездок в статусе вице-канцлера.

Министр финансов Литвы Римантас Шаджус подчеркнул общую приверженность укреплению обороноспособности. Он назвал развертывание немецкой бригады в Литве "фундаментальным сдвигом" и подтвердил готовность Литвы поддержать ее.

Оба министра также подтвердили дальнейшую поддержку Украины.

"Мы поддерживаем Украину и стремимся защитить ее от российской агрессии. Мы требуем, чтобы Россия прекратила агрессию, и сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину финансово, политически и военно", – добавил Клингбайль.

Германия имеет войска в Литве, которая граничит с российской Калининградской областью и союзной Москве Белоруссией, с 2017 года в рамках усилий по обеспечению безопасности восточного фланга НАТО, но новая бригада значительно углубляет ее участие.

В мае канцлер Германии Фридрих Мерц дал официальный старт работе в Литве новой немецкой бригады, которая должна помочь защитить восточный фланг НАТО.

Передовая группа начала работу по ее созданию чуть больше года назад, а осенью прошлого года она расширилась до "штаба активации" численностью около 250 человек. Ожидается, что к концу 2027 года 45-я бронетанковая бригада будет укомплектована до полной численности около 5000 человек, а войска будут дислоцированы в Рукла и Руднинкае.