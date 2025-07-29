Франция в ближайшие дни сбросит с неба помощь для Газы

Франция в ближайшие дни проведет воздушную операцию по доставке гуманитарной помощи для жителей Газы, где продолжаются боевые действия.

Об этом агентству AFP сообщили во французских дипломатических кругах, информирует "Европейская правда".

Как отметил собеседник агентства, операция будет проводиться "с целью удовлетворения самых необходимых и неотложных потребностей гражданского населения".

"Будут приняты самые строгие меры для обеспечения безопасности населения во время этих операций", – отметил источник.

Собеседник добавил, что "Франция также работает над организацией доставки гуманитарной помощи наземным транспортом".

Ранее стало известно, что Германия планирует организовать воздушный мост для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа при поддержке Иордании.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц призвал Израиль "немедленно улучшить катастрофическую гуманитарную ситуацию в Газе всеобъемлющим и устойчивым образом".

В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.