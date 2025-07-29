Сербская компания, связанная с "Газпромом", снова получила отсрочку от санкций США

Сербская нефтяная компания NIS (Naftna Industrija Srbije) получила от Министерства финансов США очередное временное исключение из-под действия санкций против "Газпрома".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявили во вторник в пресс-службе NIS.

Как сообщили в NIS, накануне, 28 июля, Министерство финансов США выдало новую специальную лицензию, которая отсрочила вступление в силу санкций против компании и "позволяет ей беспрепятственно осуществлять свою оперативную деятельность не позднее 27 августа 2025 года".

"Компания NIS выражает благодарность правительству Республики Сербия и всем другим отечественным и зарубежным учреждениям, которые поддержали запрос, направленный в Министерство финансов США", – добавили там.

Как напомнили в NIS, это уже пятая специальная лицензия Министерства финансов США, которая отсрочивает введение санкций против компании из-за ее связей с подсанкционным российским "Газпромом".

Российская государственная компания "Газпром нефть" и ее материнская компания „Газпром" владели 56,15% акций NIS с 2008 года. В феврале "Газпром нефть" уменьшила свою долю в NIS до 44,85%.

Сербский министр по вопросам евроинтеграции Неманья Старович недавно заявил, что его государство будет готово поддержать антироссийские санкции ЕС, если членство балканской страны в Евросоюзе будет на горизонте.